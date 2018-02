Estudante da UFJF faz “vaquinha” online para conseguir apresentar trabalho na Espanha

Já teve a sensação de ter um sonho nas mãos, mas o perdeu entre os dedos? Esse sentimento é vivido pela estudante do mestrado da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Laryssa Prado. A mestranda teve o seu trabalho aceito no I Congresso Internacional Quirino de Animação, no município espanhol Santa Cruz de Tenerife, mas não pode ir devido ao valor alto dos gastos da viagem.



Foram 37 trabalhos enviados, de oito países, sendo que apenas dois brasileiros foram selecionados. A estudante é a única de um programa de pós-graduação público a ter um artigo aceito. “Eu fiz uma postagem de desabafo no Facebook por conta de não ter conseguido financiamento para ir ao Congresso por meio da minha faculdade. Me informaram que a verba destinada a esse auxílio ainda não tinha chegado e não tem previsão de chegar. No post, as pessoas comentaram e me incentivaram a fazer uma vaquinha”, relatou Laryssa.



Após o incentivo dos amigos na rede social, a jovem iniciou uma vaquinha online no dia 20 de fevereiro e o Congresso será realizado entre os dias 6 e 7 de abril. “Eu fiz as contas e de passagem devo gastar entre R$4.500 e R$5 mil. Além disso, tem a estadia e o transporte entre o aeroporto e a cidade, por isso, coloquei na vaquinha o valor de R$5.500”, disse a estudante. O financiamento online deve ser concluído no dia 20 de março. “Em dois dias de campanha, arrecadei R$1.010”, completou.

O PROJETO



O projeto “Teoria dos Cineastas: Regina Pessoa e a trilogia da infância” nasceu durante as aulas ministradas pela professora Érika Savernini. “Durante o mestrado, a gente vai fazendo as disciplinas para que elas possam contribuir com a nossa pesquisa. Na matéria da professora Érika, minha co-orientadora, tínhamos que aplicar a teoria dos cineastas em uma pesquisa, portanto, continuei dentro do meu objeto de pesquisa, animação, e escolhi uma mulher animadora [a portuguesa, Regina Pessoa] e apliquei a teoria nas animações que ela produz”, explicou Laryssa.



Ao longo de seis meses, com a ajuda da professora, a estudante elaborou o projeto. Em dezembro o submeteu ao Congresso e recebeu a notícia positiva há cerca de uma semana.



Segundo a professora, Érika Savernini, o campo da investigação e também da criação em Cinema de Animação tem muitas especificidades que o tornam restrito. “Eventos científicos dedicados ao Cinema de Animação são muito poucos em todo mundo, creio que não há qualquer um no Brasil ainda, embora a animação no país tenha uma boa projeção mundial e tenhamos um dos maiores festivais do mundo [Anima Mundi]. Dessa forma, é um grande reconhecimento quando um trabalho brasileiro, como o da Laryssa, é escolhido para compor um grupo tão restrito de pesquisas sobre animação”, afirmou.



Além disso, salientou Érika, a ida de Laryssa é uma oportunidade de ampliação de visibilidade das pesquisas elaboradas no Mestrado em Comunicação da UFJF, que pode ser considerada uma das ações de internacionalização que a instituição tem buscado promover.

Se você quiser ajudar a Laryssa, acesse: www.vakinha.com.br/vaquinha/me-ajude-a-representar-o-brasil-na-espanha.