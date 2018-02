Operário é atingido por estruturas metálicas em obra no Marilândia

Um operário de 40 anos teve ferimentos graves após ser atingido por estruturas metálicas em uma obra no bairro Marilândia, zona Oeste, na tarde desta quarta-feira, 21.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, acionado para atender a ocorrência, uma fita de segurança que descia as ferragens de uma altura aproximada de 20 metros se rompeu, fazendo com que as estruturas caíssem, atingindo o operário. Quando os militares chegaram ao local, a vítima estava caída sobre um caminhão.



Ainda segundo os bombeiros, o operário sofreu um corte no crânio e foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) com suspeita de fratura no braço e fraturas na tíbia e na fibula.