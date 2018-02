Audiência Pública debate restrição de estacionamento durante evento religioso

A restrição de estacionamento de veículos nas vias públicas das proximidades do Mariano Hall (MHall), no bairro Mariano Procópio, região central, foi discutida durante audiência pública realizada na noite dessa quarta-feira, 21, no plenário da Câmara Municipal. O encontro, proposto pelo vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho (Pardal-PTC), atendeu à demanda da Comunidade Resgate, que, nas segundas-feiras de cada mês, a partir das 19 horas, realiza encontros religiosos no local.



“Observamos que ao longo da Avenida Brasil, do trecho que compreende a ponte de Santa Terezinha até Rua Benjamin Constant, existem vários templos religiosos que concentram várias pessoas, sejam elas católicas ou evangélicas, mas que utilizam a via em dias excepcionais para estacionar seus veículos e vivenciar seus momentos de fé. Entretanto, temos a informação de que a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) tem penalizado esses condutores”, diz o parlamentar.



O estacionamento do MHall comporta cerca de 180 carros, mas, segundo o vereador, não tem sido suficiente para atender a população. “O espaço destinado para os carros não é capaz de acomodar os fiéis. E a rua possui sinalização que restringem a parada de carros. Esperamos que a Settra viabilize o estacionamento nas vias para a comunidade, nem que seja por cerca de duas horas, durante a segunda-feira. Logicamente que a segurança de todos deve ser levada em conta, e a secretaria tem condições de organizar um esquema nesse nível, como já faz em outras partes da cidade”, reforça Pardal.



De acordo com Carolina Drumond Andrade Ribeiro, responsável pelos eventos da comunidade, a situação de sido corriqueira. “As pessoas comparecem, mas nem todas conseguem lugar para estacionar o carro. Tivemos casos de fies que vieram do Rio de Janeiro e de outras cidades da região, como Barbacena, Santos Dumont e Mar de Espanha, mas que voltaram para casa. É uma situação que prejudica até quem é de Juiz de Fora. Todas as segundas, entre mil e duas mil pessoas participam da missa”, explica.