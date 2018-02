Febre amarela provoca queda nos estoques da Hemominas

O aumento no número de casos de febre amarela confirmadas no estado de Minas Gerais traz preocupação para a Fundação Hemominas. Os estoques estão abaixo do necessário e a entidade está precisando de doadores de plaquetas de sangue. “Os casos da doença levaram várias pessoas para os hospitais e esses pacientes estão utilizando esse componente do sangue”, diz a integrante do setor de Captação de Doadores da unidade em Juiz de Fora, Deborah Carvalho.



As plaquetas são células sanguíneas produzidas na medula óssea e que atuam na formação de coágulos de sangue, a fim de impedir a saída do sangue do sistema circulatório. Segundo Deborah, a doação das plaquetas pode ser feita pela doação normal de sangue ou por um procedimento especial. “O processo é feito através de uma máquina que colhe somente as plaquetas e devolve ao doador o restante do sangue. Ele precisa aguarda em torno de uma hora, e o processo é repetido de seis a oito vezes. Por isso que a doação só acontece mediante a um agendamento prévio. O procedimento é tranquilo, seguro e todo material é descartável”, reforça ela, acrescentando que uma doação fornece de seis a oitos componentes. “É mais fácil do que retirar de oito doadores diferentes”.



Tão importante como a doação de plaqueta é a de sangue. “Geralmente, o paciente, por não ter bom acesso venoso, pensa que sua doação não é necessária. Mas a ação é de grande valia, pois com a doação de sangue conseguimos retirar uma unidade da plaqueta”, explica Deborah.



Apesar de o assunto ser a febre amarela, quem se vacinou recentemente contra a doença tem restrição para doar. “As pessoas precisam esperar trinta dias após a imunização para poder doar”, diz Deborah. Quem contraiu a doença, não pode doar por quatro meses.

COMO SER UM DOADOR



Para se tornar doador, o voluntário precisa ter mais que 50Kg, não ter contraído hepatite após os 11 anos de idade, apresentar documento de identidade com foto, além de passar por avaliação médica. A faixa etária é de 16 a 69 anos, sendo que entre 16 e 18, o doador deverá estar acompanhado de um responsável ou ter autorização oficial. Entre 60 e 69 anos, somente a pessoa que já tiver doado anteriormente pode doar. No caso das plaquetas, o doador precisa ser do sexo masculino, ter bom acesso venoso, e ter feito alguma doação nos últimos 36 meses. O agendamento no setor de captação pode ser realizado pelos telefones (32) 3257-3171 ou (32) 3257-3172.