Morro do Cristo recebe via-sacra jovem no domingo

Como acontece tradicionalmente no segundo domingo da Quaresma, a Arquidiocese de Juiz de Fora promove, no próximo dia 25 de fevereiro, mais uma edição da Via-Sacra Jovem ao Morro do Cristo. Assim como nos anos anteriores, a concentração será na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Cidade Alta, a partir das 8h.



Às 8h30 haverá celebração da Santa Missa, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Gil Antônio Moreira, e com a presença de diversos sacerdotes. Após a missa, todos seguirão em cortejo em direção ao Morro do Cristo. Durante o caminho, haverá meditação das 15 estações da Via-Sacra - percurso feito por Jesus desde a prisão e condenação até sua morte - e proclamação da ressurreição, de acordo com o subsídio da Campanha da Fraternidade 2018. As reflexões também recordarão a celebração do Ano Nacional do Laicato.



Na chegada ao Morro do Imperador, haverá bênção final e lanche partilhado. A expectativa é que cerca de cinco mil pessoas participem da nona edição do evento.



A Igreja Nossa Senhora de Fátima fica na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº52, bairro Nossa Senhora de Fátima, zona Oeste.

Fonte: Assessoria