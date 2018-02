Escolas e grupos podem agendar visitas ao Centro de Ciências

Está aberto o agendamento de escolas e grupos para visitas ao Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para os meses de março e abril de 2018. A marcação para as visitas precisa ser feita online por meio deste link. O responsável pelo agendamento deve escolher entre os roteiros guiados “Aprenda Brincando” e “Energia Nuclear”, ambos disponíveis para as visitas agendadas.

O roteiro “Aprenda Brincando” é uma oportunidade de aprender conceitos científicos sobre Física por meio de equipamentos interativos e lúdicos. O salão é equipado com materiais que demonstram como a ciência está presente no cotidiano. Eles vão desde uma maquete de uma casa, com simulação de consumo de energia elétrica, até uma sala que divide sua sombra em três. Esse trajeto também conta com um laboratório de brinquedos científicos e com uma sessão do planetário.

Para a exposição “Energia Nuclear” estão disponíveis instalações com atividades para conhecer, debater e opinar sobre questões relacionadas à energia nuclear. Os visitantes também podem interagir com os equipamentos da exposição “Aprenda Brincando” e assistir a uma sessão do planetário.

Assim que a inscrição for finalizada, o responsável receberá um e-mail de confirmação com um formulário anexado. É preciso estar atento, pois é obrigatório levar o formulário impresso e assinado pelo responsável da escola ou do grupo no dia da visita.

Confira o cronograma dos agendamentos

Visitas em março e abril: inscrições a partir de 20 de fevereiro;

Visitas em maio, junho e julho: inscrições a partir de 2 de abril;

Visitas em agosto e setembro: inscrições a partir de 2 de julho;

Visitas em outubro, novembro e dezembro: inscrições a partir de 3 de setembro.

Em caso de dúvidas, há um vídeo de instruções disponível.

Fonte: Assessoria/UFJF