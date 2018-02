Edital para concurso da Câmara Municipal deve sair no fim de março

O presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Rodrigo Mattos (PSDB), e os membros da comissão interna responsável pelo concurso público se reuniram com os representantes da Consulpam, empresa responsável pela realização do concurso, na tarde desta terça-feira, 20. Durante a reunião, entre outros detalhes, ficou definido que o edital do certame será publicado em 30 dias, mais especificamente no dia 22 de março.

Após a publicação do edital é necessário um prazo de 60 dias para que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) possa analisar o documento. A partir disso, a Câmara fica autorizada a abrir as inscrições.

No final do mês de janeiro, Mattos anunciou que as inscrições terão valor de R$11,50 para os cargos de nível médio e técnico e R$16,30 para o nível superior. No total, o concurso oferece 30 vagas, entre cargos de nível médio, técnico e superior.

Este é o maior concurso público já realizado pela Câmara. A intenção de ampliar o número de concursados foi manifestada pelo parlamentar desde o início da sua primeira gestão à frente da Casa, no biênio 2015/2016, com o objetivo de equilibrar o número de servidores de carreira em relação ao quadro de comissionados.

Fonte: Assessoria