LBV entrega material escolar para crianças carentes em Juiz de Fora

Na manhã dessa terça-feira, 20, cerca de 100 crianças de famílias de baixa renda da cidade foram beneficiadas com kits de materiais escolares através da campanha “Criança Nota 10 - Proteger a infância é acreditar no futuro!”. A iniciativa promovida pela Legião da Boa Vontade (LBV), organização sem fins lucrativos, visa combater os índices de analfabetismo, de evasão escolar e de pobreza no país.

“Infelizmente temos muitas crianças fora da escola no país, e a dificuldade financeira é o principal obstáculo que desestimula as crianças a estudar. A campanha é baseada na entrega de materiais pedagógicos, fornecendo o necessário para essas crianças terem acesso à educação e continuarem na escola”, explica a gestora social da unidade em Juiz de Fora, Adriana Pereira da Silva.

Anualmente, entre os meses de fevereiro e março, a instituição entrega os kits, que são compostos de acordo com a faixa etária dos estudantes e contém itens como: estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, tinta guache, cadernos, mochila, régua, entre outros. A previsão é que até o fim do período 22 mil crianças em todo o país sejam beneficiadas. “São jovens de famílias em situação de vulnerabilidade que participam das atividades em suas escolas de Educação Básica e nos Centros Comunitários de Assistência Social da LBV, localizados em diversas cidades do país”, diz Adriana.

Em Juiz de Fora, a unidade funciona na Rua Francisco Fontainha, nº 83, no bairro Santo Antônio. A LBV oferece o apoio necessário às famílias para que os filhos tenham acesso à educação e a garantia e proteção de seus direitos, além de outros benefícios. No centro, eles realizam atividades socioeducativas, esportivas, culturais, artísticas, lúdicas e recreativas e projetos permanentes de incentivo à leitura.

Para a realização da campanha, a LBV conta com doações da população, de colaboradores, de voluntários, de empresas parceiras e o apoio da mídia. As doações podem ser feitas pelo site www.lbv.org ou pelo telefone 0800 055 50 99.