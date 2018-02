Atraso na coleta faz população se preocupar com acúmulo de lixo nas ruas

Uma moradora do bairro Manoel Honório, zona Leste, procurou a reportagem do Diário Regional para relatar o acúmulo de lixo nas ruas do bairro. Segundo a estudante de 24 anos, que preferiu não se identificar, o caminhão do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) do município que, habitualmente, recolhe o lixo na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, sempre às 18h, não tem passado nos dias certos. “Constantemente, o lixo tem se acumulado. Na semana passada, o veículo não circulou aqui no bairro na sexta, e só foi recolher o lixo no sábado, por volta das 20h. As ruas têm ficado sujas, ratos ‘passeiam’ pelos entulhos, moscas pairam sobre a sujeira, e os riscos de doenças aumentam”, diz a jovem.

Nessa segunda, 19, de acordo com ela, o lixo foi recolhido às 20h. O problema também ocorre em outros bairros. “Em todos os locais que passei, seja pelo Bairu que é aqui perto, no Centro, ou até mesmo indo para a faculdade, presenciei a situação”, afirma.

A reclamação vem à tona cerca de uma semana após funcionários do Demlurb paralisarem as atividades, alegando más condições de trabalho, motivo que tem levado o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sinserpu) a reivindicar. “O Demlurb está com a frota sucateada. Dos 27 caminhões alocados até a última sexta-feira, apenas 11 estavam rodando. Isso tem trazido uma sobrecarga muito grande para os trabalhadores, uma vez que eles chegam à empresa entre 6h30 e 7h, mas só conseguem iniciar a coleta na parte da tarde, quase sempre por falta de veículos. O turno acaba se estendendo, o que gera uma sobrecarga emocional sobre os profissionais e um desgaste físico”, reforça o presidente do sindicato, Amarildo Romanazzi.

A falta de manutenção dos caminhões foi um dos problemas destacados pelo Sinserpu. “Muitas das vezes, peças velhas são usadas para reparar um caminhão. Isso traz insegurança e mais dificuldades para o trabalhador”, diz. “Temos cobrado fiscalização por parte do Demlurb da empresa responsável pelo conserto, mas vimos que nada tem sido feito. Acaba que quem sofre com as consequências são os trabalhadores e a população, pois o lixo está derramado nas ruas, e, nesse período chuvoso, pode entupir bueiros e provocar enchentes ou parar nos rios”, acrescenta Romanazzi.



Em junho do ano passado, o prefeito Bruno Siqueira (PMDB) anunciou a licitação para a contratação da empresa responsável pelos novos veículos da frota do Demlurb. O anúncio aconteceu após o registro de quatro acidentes no período de maio a junho, envolvendo os caminhões do departamento. Porém, em setembro do mesmo ano, por determinação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), o processo foi suspenso por tempo indeterminado.

ESCLARECIMENTOS

Em nota, o Demlurb informa que o serviço de coleta já foi normalizado em toda a cidade. Conforme o Departamento, devido ao fechamento do comércio durante o feriado de Carnaval, houve dificuldade na compra das peças necessárias ao reparo de alguns equipamentos. "O Demlurb também reforça o aumento no volume de lixo gerado, que passou de 380 toneladas para 800 toneladas por dia. Com isso, ocorreu um atraso pontual nos serviços de coleta domiciliar", complementa a nota.

O órgão ressalta que a frota de veículos conta com caminhões reservas para substituir os que estão em manutenção, mas ainda há alta taxa de rotatividade desses veículos, decorrente do atraso no processo de licitação. "Estas questões serão sanadas com a conclusão do processo licitatório", esclarece.