Santa Casa abre vagas para transferência de médicos residentes

A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora está com vagas abertas para transferência de médicos residentes nas especialidades Anestesiologia R2 (1 vaga) e Nefrologia R2 (1 vaga). As inscrições devem ser feitas até as 16h do dia 26 de fevereiro, pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .



A residência médica oferecida pela Santa Casa é credenciada pelo MEC, com projeto pedagógico específico, carga horária mínima de 60 horas e coordenada por uma comissão. A certificação pelo Ministério da Saúde e Educação como Hospital de Ensino leva em conta a qualidade da instituição na assistência, ensino e pesquisa.



Os residentes do hospital têm à disposição um novo ambulatório de especialidades, nova endoscopia, UPI de transplantes, uma das hemodinâmicas mais modernas do país, unidade coronariana completa, CTI cirúrgico, UTI pediátrica e 15 salas de cirurgia.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (32) 3229-2348.

Da redação/Colaboração Assessoria