Aprovados pelo Sisu na UFJF fazem matrícula presencial na quarta e na quinta-feira

As matrículas presenciais dos aprovados na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) pela chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) serão realizadas nesta quarta e quinta-feira, 21 e 22. No campus de Juiz de Fora, os candidatos devem se direcionar ao anfiteatro das Pró-reitorias, localizado no prédio central do campus. E em Governador Valadares, ao Prédio da Faculdade Pitágoras (Rua Dr. Raimundo Monteiro de Rezende, nº 330, Centro).



Os candidatos podem conferir os horários estabelecidos para a matrícula de cada curso no site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara). Assim como a lista completa de documentos e formulários que precisam ser preenchidos e entregues na realização da matrícula.



A recomendação é que os aprovados confiram se a documentação está completa, para evitar o indeferimento da matrícula. E apenas os candidatos que realizaram a pré-matrícula on-line, entre os dias 5 e 7 de fevereiro, poderão participar desta etapa presencial.

PRÉ-MATRÍCULA DO PISM



A pré-matrícula on-line dos candidatos aprovados na chamada regular do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) também tem início nesta quarta-feira, 21, e se encerra na sexta-feira, 23. E os candidatos precisam ficar atentos, pois há um link específico para os que ingressam no primeiro semestre, e outro para aqueles que começam a graduação no segundo semestre.



A matrícula presencial para o Pism será nos dias 1 e 2 de março, nos dois campi. Os documentos, os formulários e a grade de horários da matrícula estão disponíveis no site da Cdara.

