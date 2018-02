Settra desmente boato sobre implantação de rodízio de veículos na cidade

A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou na tarde dessa terça-feira, 20, que é falso o boato sobre a possível implantação de rodízio de veículos no município. Em nota, a pasta também afirmou que “ao longo dos últimos cinco anos, está avançando em obras viárias, incentivo na utilização de outros modelos de transporte, inclusive com implantação da ciclorrotas, além da intensificação em ações de educação no trânsito e fiscalização. Estas ações geram resultado a curto, médio e longo prazos”.



A Secretaria também relembrou que no momento, o poder Executivo municipal realiza licitação para a construção da alça do viaduto Augusto Franco, que vai melhorar os congestionamentos na região Central.