Associação Comercial e Empresarial promove eventos para fomentar o comércio na região

A Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora (ACEJF) pretende promover dois eventos na cidade com o intuito de fomentar o comércio na região. Em janeiro, o município sediou o Quinto Encontro das Associações Comerciais e Empresarias da Zona da Mata e, na ocasião, o presidente da ACEJF, Aloísio Vasconcelos, apresentou um pré-projeto referente à Primeira Amostra da Zona Mata e Feira de Negócios.



“A Amostra deve ocorrer no mês de junho. Estamos negociando a data devido ao espaço, que ainda não foi definido”, afirmou Vasconcelos. “A ideia é mostrar para todo o país o que se produz na zona da Mata em cada uma das cidades”, acrescentou. Municípios de um raio de 150 km de Juiz de Fora devem participar.



Além da ACEJF, o encontro contou com a participação das associações de Além Paraíba, Bicas, Leopoldina, Santo Dumont, São João Nepomuceno e Manhumirim. As instituições aprovaram o pré-projeto.



O segundo evento, o Congresso Federaminas (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais), já tem data e local definido. “O Congresso vai ocorrer nos dias 22 e 23 de novembro deste ano e com a previsão de participação de cerca de 1.500 empresários de todo Estado. Além disso, vamos reunir todas as associações comerciais de Minas Gerais”, afirmou o presidente da ACEJF.



O evento será realizado no hotel Gran Victory e a programação não está concluída. “É importante que os empresários participem, pois teremos muita troca de experiência e palestras espetaculares. Serão três dias de trabalho intenso”, ressaltou Vasconcelos. “Movimenta toda a cadeia produtiva. Quando você faz um evento desse porte, todo mundo ganha. Gera serviço para os taxistas, hotéis, restaurante e para o comércio em geral. Você injeta dinheiro na cidade e isso é um efeito positivo”, finalizou o presidente da ACEJF comentando sobre os benefícios para a cidade.