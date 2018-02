Chuvas devem continuar na Zona da Mata até o final da semana

As chuvas devem permanecer na Zona da Mata até o próximo sábado, 24. A informação foi confirmada pelo meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Luiz Ladeia. “Essas pancadas de chuva foram ocasionadas por uma área de instabilidade, que veio do estado de São Paulo e agora chegou a Minas Gerais, e deve atuar pelo estado até o sábado. Na próxima semana, o tempo deve melhorar”, afirmou o especialista.



Nesta terça-feira, 20, a previsão para Juiz de Fora é que o sol surja pela manhã entre nuvens, mas o tempo irá fechar no período da tarde. “A temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 17°C. Já a umidade relativa do ar registrará 95% pela manhã e 50% a tarde”, esclareceu Ladeia.



O especialista afirmou que a partir de quarta-feira, 21, para o município, a previsão é que céu fique mais encoberto. “Na quarta e na quinta há possibilidade de chuvas e na sexta o céu ficará apenas encoberto, sem previsão de chuvas. No dia 21, a temperatura vai variar entre 21°C e 30°C; na quinta, entre 21°C e 27°C e na sexta 20°C e 22°C”, finalizou.