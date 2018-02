Prefeitura publica licitação para construção da alça do viaduto Augusto Franco

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) publicou o edital de licitação para a contratação da empresa responsável pela construção da alça de acesso do Viaduto Augusto Franco, no Centro, no Diário Oficial do Município da última sexta-feira, 16.



O orçamento para construção foi estimado em R$4.952.679,40, provenientes de convênio firmado entre o município e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para fins de execução das obras de transposições rodoferroviárias. O prazo para execução da obra é de oito meses, a partir da primeira ordem de serviço.



O elevado vai unir a Avenida Brasil ao entroncamento das avenidas Getúlio Vargas e Itamar Franco, ao lado da Praça Antônio Carlos, e possibilitar aos carros descerem, a partir do viaduto, para a Rua Ângelo Fácil, proporcionando o acesso para Avenida Francisco Bernardino.



Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito Bruno Siqueira afirmou que esta é mais uma obra viária tirada do papel para melhorar a mobilidade urbana no município. “ Essa alça vai permitir que nós possamos melhorar o trânsito naquela região da nossa cidade de Juiz de Fora”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.



A abertura da licitação ocorrerá na manhã do dia 22 de março.