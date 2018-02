UFJF amplia vagas em cursos de idioma gratuitos oferecidos para moradores de bairros do entorno do Campus

Visando a fortalecer a relação com os bairros vizinhos à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - como Adolfo Vireque, Dom Bosco, São Pedro, Marilândia e outras 35 localidades -, a Pró-reitoria de Extensão (Proex) oferece vagas para cursos de idiomas por meio do Programa Boa Vizinhança. Com isso, a Proex atende a uma das principais demandas apresentadas pelos moradores, constatada em diálogo que mantém permanente com a comunidade. O objetivo é também contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional dos moradores do entorno. O edital para o primeiro semestre de 2018 foi lançado e, ao todo, serão disponibilizados seis línguas estrangeiras - Língua Inglesa, Espanhola, Francesa, Grega Clássica, Latina e Italiana.



As vagas são destinadas para pessoas de escola pública e que não estejam vinculadas em cursos de graduação ou pós-graduação da UFJF. Os interessados podem se inscrever até 7 de março por meio do formulário on-line ou presencialmente, no prédio anexo da Proex (antigo Instituto de Ciências Humanas – ICH), localizado ao lado da Faculdade de Letras (Fale).



No dia 9 de março, às 18h, será realizado sorteio público das vagas no Anfiteatro das Pró-reitorias, no prédio da Reitoria. A lista final dos selecionados será divulgada no dia 12 do mesmo mês, no site da Pró-Reitoria de Extensão. As matrículas acontecem entre os dias 12 e 16 de março, no prédio anexo da Proex.



Com duração de três semestres, os cursos serão divididos em três módulos com carga horária de 60 horas cada um. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas para cada idioma, com aulas ministradas na Faculdade de Letras da UFJF e no prédio anexo do Instituto de Ciências Biológicas (ICB). Os cursos começam na semana do dia 19 de março.

