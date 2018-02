Crea-Minas bate recorde de fiscalização em 2017

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-Minas) bateu o recorde pelo segundo ano consecutivo no total de inspeções realizadas no estado. Em 2017, a autarquia contabilizou 155.669 ações, um aumento de 27,6% em relação ao ano anterior que já havia atingido a marca histórica de 121.952 fiscalizações.



A Regional sudeste do Crea-Minas, que compreende os município de Juiz de Fora, Barbacena, Cataguases, Muriaé, Ponte Nova, São João Del Rei, Ubá e Viçosa, registrou 18. 134 ações de fiscalização. Deste número, 2.692 foram realizadas em Juiz de Fora, superando em 93,9% o total das inspeções ocorridas em 2016. Confira os números da cidade:

Fiscalização – Juiz de Fora 2015 2016 2017 757 1.388 2.692

“As principais irregularidades registradas são de empreendimentos que possuem um responsável técnico, porém ele não registrou a anotação de responsabilidade técnica ou às vezes registrou, mas estava incompleta. A terceira causa é de empresas ou profissionais formados, mas não são registrados no Conselho”, esclareceu Guilherme Rodrigues, gerente de Fiscalização da autarquia. “Elas são fáceis de resolver. Basta acessar o site do Crea e se regularizar”, acrescentou.



Outro fator positivo, lembrado por Rodrigues, é o baixo índice de emissão de multas. “Apesar do aumento das ações de fiscalização, mantivemos o nosso baixo índice de emissão de autos de infração. Em 2016, esse índice foi de 2.1% entre as quase 122 mil inspeções e no ano passado foi de 2.2% dentre as 155 mil fiscalizações. Nosso objetivo não é penalizar os empreendedores ou profissionais, mas sim, que eles se conscientizem de que é fundamental estar regularizado”, enfatizou.

Para 2018, a expectativa do gerente de Fiscalização do Crea é manter o aumento das ações de fiscalizações o índice baixo de multas. “Além disso, a gente busca incessantemente o aprimoramento dos processos, a redução da burocratização, aplicação de novas metodologias de fiscalização e empregar novas tecnologias em nossas ações”, afirmou.



Rodrigues destacou a importância das denúncias feitas pela sociedade. “Nós valorizamos muito a participação da população, pois se alguma obra está gerando algum receio e é denunciada, geralmente é quando encontramos alguma irregularidade. A denúncia pode ser feita pessoalmente na inspetoria do Crea ou através do site, telefone e e-mail”, alertou.

Em caso de denúncia, ligue (31) 3299-8816, envie um e-mail para Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou acesse http://www.crea-mg.org.br. A inspetoria em Juiz de Fora está localizada na Rua Halfeld, nº 414, salas 306 a 310, Centro.