Balanço mostra queda no número de crimes cometidos no Carnaval

O balanço divulgado pela 4ª Região da Polícia Militar (RPM) aponta queda no número de crimes registrados, em Juiz de Fora, no Carnaval deste ano, no comparativo com 2017. As informações, apresentadas na manhã desta quinta-feira, 15, durante coletiva à imprensa, foram apuradas com base no período de sexta-feira, 9 até terça-feira, 13.

Segundo a PM, os crimes violentos - homicídios, roubo, estupro ou sequestros - tiveram redução de mais de 70%. Foram 11 delitos neste ano contra 38 no ano passado. Uma pessoa foi assassinada, enquanto que em 2017 dois homicídios aconteceram. Os roubos caíram 75%, de 33 ocorrências para oito neste ano. Já nos casos de furtos, a queda corresponde a 21% saindo de 93 registros para 76. Com nove ocorrências, o tráfico de drogas permaneceu o mesmo nos dois anos. A PM também apreendeu duas armas de fogo, 50% a mais que Carnaval passado, em que uma foi retirada de circulação.

De acordo com o assessor de comunicação organizacional da 4ª RPM, major Jovanio Campos, crimes violentos, principalmente furtos e roubos são as práticas mais comuns nesse período. “As pessoas vão para blocos e os desfiles, e os bens pessoais acabam chamando atenção dos criminosos. Eles podem ser subtraídos no local ou no deslocamento da vítima até sua residência. É comum a tendência e aumentar nessa época do ano”, afirma.

NÚMEROS MUNICIPAIS SÃO REFLEXOS DE TODA ZONA DA MATA

Conforme a PM, outras 85 cidades da região receberam policiamento. Por conta do adiamento das férias dos policias nesse período, o efetivo aumentou em 10% nos eventos carnavalescos dos municípios que fazem parte do monitoramento da 4ª RPM. Juntas, as 86 cidades apresentaram redução de cerca de 42% na quantidade de crimes violentos entre os anos. Foram 72 crimes em 2017 para 42 neste ano. No que se refere aos homicídios consumados, a queda foi de quase 15%, saindo de 7 registros no ano passado para 6 em 2018, apesar de a polícia afirmar que as mortes não estão relacionadas diretamente à data. Os roubos caíram de 59 para 29 casos, 50% a menos, ao mesmo tempo em que os furtos diminuíram cerca de 17%, de 265 para 219 delitos. As ações dos policiais foram efetivas em 33 casos de tráfico de drogas em 2018 contra 30 em 2017. Dez armas de fogo foram apreendidas, três a menos que o ano passado.

O resultado, na avaliação da PM, é satisfatório. “Podemos dizer que foi um sucesso. As ações aconteceram após longo planejamento, na qual conseguimos direcionar o efetivo para os lugares que mais demandavam. A PM esteve nos locais de grande tradição carnavalesca, intensificando operações nas chegadas e saídas de foliões, abordando pessoas em atitudes suspeitas, o que permitiu chegar nesse resultado”, diz Campos.