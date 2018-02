UFJF abre edital para contratação de professor visitante

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), publicou o edital 05/2018, referente à segunda chamada de inscrições para contratação de professor visitante e/ou professor visitante estrangeiro, com 11 vagas para os campi de Juiz de Fora e Governador Valadares.



As inscrições devem ser feitas do dia 22 de fevereiro a 9 de março de 2018. A carga horária prevista é de 40 horas semanais e exige dedicação exclusiva à Universidade. Ao todo, são dez vagas para o campus de Juiz de Fora, para as faculdades de Economia, Educação, Engenharia, Letras e Ciências Exatas, e para o Instituto de Ciências Humanas; e uma vaga para o campus de Governador Valadares, para o Instituto de Ciências da Vida.



Para mais informações sobre as vagas acesse o edital clicando aqui.



O professor visitante deverá atuar na melhoria da qualidade da pós-graduação, podendo ministrar aulas, orientar alunos, cooperar na elaboração de projetos de captação de recursos nas agências nacionais e internacionais, bem como na produção de artigos a serem submetidos a revistas de alto fator de impacto. O selecionado também deverá ser capaz de expandir as atividades de internacionalização, viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico e a participação em redes de pesquisa – prioritariamente internacionais.



De acordo com a pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa da UFJF, Mônica Ribeiro de Oliveira, a segunda chamada do edital de visitantes representa mais uma oportunidade oferecida aos programas de pós-graduação para atenderem à Política de Estímulo ao Intercâmbio Acadêmico (Peia), por meio da qual foi autorizada uma vaga de professor visitante a cada programa da instituição. “Essa política representa um marco na pós-graduação da UFJF, ao possibilitar a inserção de docentes na universidade com grande experiência em pesquisa e participação em redes nacionais e internacionais”, afirma.



Mônica ainda destaca a contribuição da visita de professores estrangeiros para a Universidade. “A chegada de docentes estrangeiros na UFJF nesse atual contexto é estratégica. As universidades brasileiras estão sendo estimuladas a se internacionalizarem e os recursos de fomento estão sendo vinculados à capacidade de estabelecimento de relações e parcerias internacionais. Na primeira chamada do Edital, conseguimos contratar nove visitantes estrangeiros e temos expectativas de aumentar esta entrada com essa nova chamada.”





Fonte: Assessoria