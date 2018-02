Polícia Militar dá dicas de segurança no Carnaval

Com o início do Carnaval, aumenta-se a quantidade de pessoas nas ruas e, consequentemente, as práticas criminosas, como furtos e assaltos. Apesar de a Polícia Militar (PM) ter anunciado o reforço no efetivo e ter adotado um planejamento estratégico para coibir crimes, é preciso estar atento. Pensando nisso, o assessor de comunicação organizacional da 4ª região da PM, Major Jovanio Campos Miranda destacou algumas medidas preventivas, para evitar que a festa termine em dor de cabeça.

“Observamos que a prática de subtração de pertences pessoais como celular e bolsas é comum neste período. Orientamos aos foliões que ao entrar em aglomerações de pessoas, tragam junto ao corpo seus pertences. Evitem participar dos blocos com os equipamentos nos bolsos traseiros, optando por levar somente o essencial, como documentos, certa quantia em dinheiro. Se for usar o celular, sempre procurar um local seguro”, alerta.

Segundo Miranda, o planejamento é importante para evitar imprevistos. “As pessoas que vão aproveitar o carnaval no período noturno devem se programar antes mesmo de sair de casa. Ela deve saber com irá, qual o meio de transporte, e horário que vai sair, tudo para ela se divertir com segurança. A principal orientação é não andar sozinho em locais pouco iluminados, procurar companhias para ir e voltar, optar pelo transporte público para não congestionar o trânsito e, se a pessoa for de carro, não ingerir bebidas alcoólicas”, lembra.

Miranda ressalta que os foliões também devem respeitar os horários de término dos eventos. “Quando os organizadores se inscrevem para realizar o evento, eles são submetidos a um processo e algumas obrigações são determinadas. O desrespeito ao horário de término, aquela ação em que as pessoas permanecem nos locais mesmo depois de tudo ter acabado, pode, futuramente, fazer com que o evento nãos seja incluso no próximo Carnaval. Além disso, por mais que seja um período de alegria e diversão, a população precisa ter a ciência de que nem todos gostam dessa data. Respeitando, todo mundo curte a folia numa boa”, conclui.

Dicas de segurança para o Carnaval:

• Planeje antecipadamente o local que você deseja estar, com informações detalhadas de como chegar, locais onde frequentar.

• Mantenha sempre sua atenção.

• Mantenha seus objetos (celular, carteira, bolsa) à frente de seu corpo.

• Fique atento às pessoas que estejam ao seu redor.

• Mantenha especial atenção com crianças. Uma boa alternativa é identificá-las com etiquetas.

• Marque pontos para reencontros caso haja separações no grupo.

• Beba de forma consciente. Evite bebidas em excesso.

• Não dirija após a ingestão de bebidas alcoólicas, procure uma condução alternativa.

• Use sempre preservativos durante relações sexuais.

• Não aceite bebida de pessoas que você não conhece.

• Utilize roupas leves e confortáveis, especialmente seu calçado.

• Beba muita água.

• Tenha dinheiro separado para pequenas despesas.

• Cuidado com esbarrões e empurrões aparentemente acidentais.

• Nunca namore dentro do carro parado em via pública ou local ermo.

• Evite locais perigosos e de conhecida violência.

• Informe sempre sua família sobre onde e com quem você vai estar.

• Antes de pegar a estrada feche o registro de gás, tire todos os aparelhos da tomada e verifique se todas as portas e janelas estão trancadas.

• Use sempre o cinto de segurança e respeite os limites de velocidade.

• Divirta-se com segurança e em qualquer situação de emergência ligue “190”.