Blitz educativa conscientiza motoristas sobre segurança no trânsito durante o carnaval

Centenas de carros foram abordados na manhã desta sexta-feira, 9, durante blitz educativa no quilômetro 70 da MG-353, onde está instalado o posto da Policia Militar Rodoviária. A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), juntamente com as polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF) e a Comissão Municipal de Educação e Segurança no Trânsito (Comset/JF), além de outras secretarias municipais e alguns órgãos realizaram a ação. O objetivo foi o de conscientizar os motoristas sobre práticas seguras no trânsito, durante o carnaval.



O clima neste trecho da rodovia foi de muita festa e conscientização. Embalados ao som de marchinhas de carnaval, tocadas por DJ, os ocupantes dos carros que passaram pelo local receberam material educativo com informações sobre a importância do respeito às leis de trânsito e dicas de segurança. Além disso, veículos danificados em função de acidentes estavam expostos, como forma de alerta aos motoristas. O helicóptero “Pegássus”, da PM, também participou da atividade.



O secretário de Transporte e Trânsito da PJF, Rodrigo Tortoriello, auxiliou na conscientização dos motoristas e ressaltou que este trabalho de educação no trânsito é importante, e resultados positivos podem ser alcançados: “Com o tempo, a gente consegue atingir os objetivos que temos traçados, que é a redução de acidentes. Como podemos já perceber nos números que estão sendo apresentados, e que demonstram isso. Tudo isso reforçando a parceria entre todas as instituições que cuidam do trânsito: sempre trabalhando em conjunto, cada um na sua competência, mas ajudando na questão de educação e prevenção de acidentes”.



Para o comandante do Pelotão Rodoviário da PM, tenente Almeida, essa soma de esforço pode garantir melhorias: “O trânsito, hoje, está muito violento. Precisamos conscientizar sobre a necessidade de ser prudente, respeitar as leis e ter um trânsito melhor”.



Participaram da blitz representantes da Defesa Civil, Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) – através do Departamento de Políticas para a Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos (DPCDH), Guarda Municipal (GM), Somar Brasil, serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Social do Transporte e Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), Seguro do Trânsito - Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), Lions Clube e Auto Escola Saep (Serviço de Assistência Educacional a Profissionais).



A representante da Comset, Edna Maria da Silveira, ressaltou que a blitz é maneira de construir cultura de segurança no trânsito nas pessoas: “Qualquer coisa que se refere à segurança e educação tem importância enorme. Estes movimentos têm um efeito, aquele trabalho de formiguinha. Conseguimos devagarzinho, insistentemente, para educar o povo. No carnaval é importante a alegria, a segurança e a educação”.



O ator Pedro Bismark, conhecido nacionalmente pelo personagem “Nérso da Capitinga”, também participou da atividade, que contou ainda com o “general” da Banda Daki, Zé Kodak.

Fonte: Assessoria PJF