Guarda Municipal reforça segurança durante desfile da Banda Daki

A Guarda Municipal (GM) de Juiz de Fora atuará no sábado, 10, no tradicional desfile da Banda Daki. O comando da corporação montou escala especial, de modo a concentrar o maior número de guardas em suporte na avenida. A função da instituição é atuar na prevenção ostensiva nas vias de acesso ao trajeto do bloco, na área do Largo do Riachuelo e no apoio aos órgãos da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) envolvidos no evento, priorizando pontos de desembarque de viaturas, posicionamento estratégico e abordagem a suspeitos. O desfile terá concentração no final de manhã, com previsão de público de cinco mil pessoas.



Este ano, a corporação contará novamente com reforço de equipamentos não letais para o auxílio no exercício de suas funções, a proteção de si e das pessoas sob sua segurança. Desde dezembro de 2016 os guardas já atuam nas ruas da cidade utilizando pistola elétrica incapacitante (PEI) e lançadores de munição de borracha. Para o aprimoramento das ações da corporação, em janeiro os integrantes da GM passaram por reciclagem, para atuação no carnaval.



Há duas semanas, a Guarda vem sendo empregada ativamente no apoio a blocos e shows realizados na cidade, dentro da programação oficial do “Corredor da Folia”. Foram 22 eventos diferentes, incluindo blocos carnavalescos, shows na Praça Antônio Carlos e no Parque Halfeld, além dos quatro dias de “Corredor da Folia”. Nenhuma ocorrência foi registrada durante os eventos. Segundo a comandante Emilce de Castro, "a integração entre os órgãos da Prefeitura, através de ações conjuntas, promoveu para os foliões um ótimo carnaval antecipado”.



A atuação da Guarda é preventiva, atentando para o cumprimento das regras de comércio ambulante. O trabalho também é voltado para a atividade fim da corporação, na proteção dos bens, serviços e instalações do município, bem como na garantia de atuação dos demais servidores. Para tanto, a distribuição das equipes na Banda Daki atenderá o posto do Parque Halfeld e todo o percurso, desde a Avenida dos Andradas até a dispersão, junto à Polícia Militar. O Hospital de Pronto Socorro (HPS) também contará com reforço de efetivo. Somam-se a estes os guardas em atividade de inteligência e no plantão de atendimento 153.

