Juiz de Fora atinge meta de vacinação contra a febre amarela

A cobertura vacinal contra a febre amarela em Juiz de Fora atingiu os 96,87%. Os dados são do Setor de Imunologia da Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde (SS), que computou os dados até o dia 2 de fevereiro.



Apesar de ter atingido a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%, a SS continua orientando aqueles que ainda não se vacinaram e não têm contraindicações a procurarem os postos. "Nós atendemos muitas pessoas de fora, portanto, a meta do município é ultrapassar os 100%, considerando que muitas pessoas que não são moradores receberam doses aqui”, explica a gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Michele Freitas.



As vacinas continuam sendo aplicadas em 66 postos espalhados pela cidade, sendo 63 Unidades Básicas de Saúde (UBS), Pam-Marechal e departamentos de Saúde do Idoso e da Criança e do Adolescente (confira horários e endereços aqui ). Lembrando que as unidades ficarão fechadas durante o Carnaval, retomando os trabalhos na quinta-feira, dia 15.



As ações de ampliação da cobertura vacinal continuam sendo aplicadas. A conferência dos cartões vacinais casa a casa está sendo feita por agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias em áreas prioritárias, onde foram encontrados macacos mortos. As visitas dos agentes para verificação dos focos de dengue e orientações da população também permanecem. Mas nada disto tem resultado se a população não fizer a sua parte. Além de abrir suas casas para os agentes e seguir as orientações, os juiz-foranos não devem esquecer dos 10 minutos semanais contra o Aedes.

Fonte: Assessoria