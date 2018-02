Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalização no período de Carnaval

A partir da meia-noite desta sexta-feira, 9, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Carnaval 2018. O foco da ação, que acontece em todo o país até a próxima quarta-feira, 14, é reprimir a prática de infrações graves e reduzir os acidentes neste período. A fiscalização será intensificada em trechos estratégicos da BR-040 e BR-267.

“A PRF vai contar com reforço dos policiais de outras regionais para aumentar o efetivo em Minas, maior malha viária federal. Vamos utilizar as rondas ostensivas e o posicionamento estratégico das equipes em locais de maior movimento, onde são percebidos grandes índices de infrações. As equipes vão estar equipadas com radares móveis e etilômetros”, diz o chefe substituto do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF em Juiz de Fora, Fernando Pettersen Salles.

Serão priorizadas ações preventivas para a redução de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas e ao não uso da cadeira para transporte de crianças. “Dirigir sob o efeito de álcool é uma das infrações que se sobressai neste período. As demais são comuns em qualquer feriado. Por isso, nosso foco estará voltado para os condutores embriagados que, no momento em que forem abordados, serão penalizados”, reforça Salles, acrescentando que dirigir sob influência de álcool é uma infração gravíssima, que é penalizada com suspensão do direito de dirigir por doze meses e multa de R$2.934,70. “A multa também será aplicada ao condutor que se negar a fazer o teste no etilômetro”, complementa.

A orientação do policial é que as pessoas se planejem antes de pegar a estrada. “Verifique o traçado da viagem para que ela não se torne mais longa que o necessário. Em caso de chuvas, aumente a distância de segurança em relação ao veículo da frente. Caso precise parar, que isso ocorra longe da pista de rolamento. Devido aos casos de congestionamento em regiões de praças de pedágios ou pela presença de acidentes, é recomendável que os condutores levem água e alimentos não perecíveis, pois a viagem pode durar mais que o planejado. A gente considera o fator humano como primordial, a polidez e a direção defensiva são fatores que podem contribuir para termos um feriado tranquilo”, lembra Salles.

Carnaval 2017

No carnaval do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou 1.696 acidentes de trânsito nas rodovias federais, dos quais 323 foram considerados graves. Houve 140 mortes. Foram fiscalizadas 222.801 pessoas em 205.137 veículos. Os 98.920 testes por etilômetro resultaram em 2.019 pessoas multadas e 214 presas.

A PRF flagrou 108.267 motoristas trafegando acima da velocidade máxima, fez quase 12 mil registros de ultrapassagens indevidas e constatou que quase seis mil viajavam sem o cinto de segurança. Oitocentas pessoas foram presas por diversos crimes e a PRF tirou de circulação 1,5 tonelada de maconha e quase 50 quilos de cocaína.

Dicas sobre boas condutas para uma viagem segura

•Planeje sua viagem e faça a revisão de seu veículo.

•É obrigatório, em rodovias, o uso dos faróis baixos acesos, mesmo durante o dia.



•Em caso chuva, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue a sua frente.

• Evite estacionar no acostamento. Caso tenha que parar, procure um local seguro afastado da pista de rolamento.

• Respeite os limites de velocidade estabelecidos para a via e obedeça às placas de sinalização.

• O condutor e todos os passageiros do veículo devem utilizar o cinto de segurança. Crianças menores de sete anos e meio de idade, devem estar utilizando o equipamento obrigatório compatível (bebê conforto, cadeirinha e/ou assento de elevação).

• Cuidado com os pedestres, principalmente em perímetros urbanos cortados por rodovias.

• É importante também sempre levar água, frutas e alimentos não perecíveis no interior do veículo.

• Todos os ocupantes do veículo devem portar documento de identificação.

• Ocupantes de motocicletas devem sempre usar o capacete.