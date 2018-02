Confira o horário de funcionamento do comércio juiz-forano durante o Carnaval

O Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF) divulgou nessa quinta-feira, 8, o horário de funcionamento dos estabelecimentos durante o período de Carnaval.



No sábado, 10, as lojas vão seguir o expediente normal, ou seja, poderão funcionar de 8h às 14h, obedecendo, em cada caso, a carga horária do trabalhador. Na segunda-feira, 12, os estabelecimentos estão autorizados a funcionar entre 8h e 14h. Na terça, 13, o comércio não funciona. O Sindicomércio-JF esclarece que não se trata de feriado nacional, mas sim de compensação de horas. As atividades serão retomadas na quarta-feira, 14, ao meio-dia.



De acordo com o Sindicato, esse funcionamento diferenciado está previsto no Acordo Coletivo das Condições Especiais de Trabalho, que faz parte da Convenção Coletiva 2017/2018. O Sindicomércio-JF também ressalta que as lojas localizadas em shoppings centers e os supermercados contam com horários diferenciados.

Da redação/Colaboração Assessoria