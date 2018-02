Bombeiros evacuam prédio no São Mateus após moradores relatarem barulho e rachaduras

Na madrugada desta quinta-feira, 8, moradores de um prédio de 7 pavimentos com 10 apartamentos, localizado na Rua Coronel Antônio Maria de Souza, bairro São Mateus, relataram que ouviram um barulho muito alto e observaram uma rachadura horizontal no 2º andar do prédio.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e, por medida de precaução os bombeiros procederam com a evacuação de todo o prédio.

A ocorrência continuou em andamento e durante esta manhã. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil fizeram uma avaliação criteriosa da estrutura, tendo o engenheiro da Defesa Civil liberado a volta dos condôminos para o prédio.

Fonte: Corpo de Bombeiros