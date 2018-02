Prefeitura nomeia mais de 50 novos aprovados no concurso público

Será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município desta quinta-feira, 8, portaria autorizando a nomeação de candidatos aprovados no concurso público da Prefeitura de Juiz de Fora (Edital 02/2016). Serão 56 novos servidores ingressando na PJF.



O documento contempla os cargos de assistente de administração II, agente de atendimento ao público I, assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, engenheiro do trabalho, técnico de transporte e trânsito – informática; técnico de transporte e trânsito – transporte e trânsito; operador de computador, técnico de segurança do trabalho, motorista de veículo leve e motorista de veículo pesado.



Os candidatos nomeados têm 15 dias a contar da data da publicação da portaria para se apresentarem na Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH) e outros 15 para iniciar o efetivo exercício do cargo. Estes servidores se somam às mais de 1120 pessoas que já foram nomeadas e ingressaram na PJF desde 2013.

