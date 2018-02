Conselho Central Diocesano lança campanha “Páscoa Solidária”

O Conselho Central Diocesano da Sociedade de São Vicente de Paulo está realizando a primeira edição da campanha “Páscoa Solidária”, que visa entregar ovos de chocolate as crianças das famílias assistidas pela instituição.



“Nós estamos pedindo às pessoas que doem barras de chocolate de 1kg, de qualquer marca e de preferência ao leite, para que a gente possa confeccionar esse ovos de Páscoa”, disse Ane Elyse Fernandes, coordenadora do Departamento de Comunicação do Conselho. “Nossa meta é confeccionar 500 ovos para distribuir para cerca de 150 famílias cadastradas e atendidas pelas nossas conferências ao longo do ano”, acrescentou.



Os interessados podem realizar a doação até o dia 9 de março na Casa de São Vicente, localizada na Rua São Sebastião, nº 412, no Centro. Outros pontos de coleta ainda serão divulgados pela entidade.



“A gente percebe que as crianças sentem falta de alguma atividade voltada para celebrar a Páscoa e este é um período que nós celebramos o amor e a solidariedade. Por isso, promover uma ação dessa, entregar a essas crianças algo tão simbólico, não só para o catolicismo, é imprescindível, porque talvez elas não teriam acesso de outra forma”, ressaltou Ane Elyse sobre o mote da campanha.



Se você quiser acompanhar a campanha e outras ações do Conselho Central Diocesano, basta acompanhar a página da instituição no Facebook: https://www.facebook.com/CCDiocesano.