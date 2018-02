Levantamento da Settra aponta queda no número de acidentes de trânsito em Juiz de Fora

Levantamento realizado pela Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) mostra queda de 180 acidentes de trânsito em 2017, em relação a 2016. As informações têm como base os dados repassados pela Polícia Militar (PM). No ano passado foram registradas 7.599 ocorrências, e no anterior, 7.779. Considerando o número de vítimas destes acidentes, a diminuição foi ainda maior, 492 - em 2016 foram 1.908, e em 2017, 1.416. O número de óbitos caiu de 22 para 13; feridos graves, 91 para 67, e leves, 508 para 342. O gráfico com as informações pode ser conferido aqui.



O choque entre veículos foi o principal tipo de ocorrência registrado (3.011), seguindo abalroamento com colisões lateral (2.074), frontal e traseira (1.378), atropelamento de pessoa (368) e outros (768). Em 2017 houve também queda no número de autuações: 13% em comparação a 2016. Levando-se em conta apenas as infrações de radares, a queda foi de 20%.



“Estes dados são positivos, principalmente dentro de nossas ações, de sempre dar maior valor à vida. E assim, continuamos o trabalho, na perspectiva de diminuir ainda mais o número de acidentes. Sendo que o ideal é que não tenhamos mortes”, destacou o secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Tortoriello. Ele lembrou ainda que os trabalhos de educação para o trânsito e a ampliação da fiscalização, com auxílio de equipamentos eletrônicos, contribuem para estas quedas.



Rodrigo reforçou também que, com o Carnaval, as pessoas devem redobrar a atenção para o respeito às leis de trânsito, garantindo uma festa segura.

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO



A Settra mantém durante todo o ano o trabalho de educação para o trânsito. Nestas atividades, agentes do Departamento de Fiscalização realizam palestras, abordando temas relacionados ao respeito às leis e trânsito seguro. As solicitações para os encontros podem ser feitas pelo telefone 3690-8235.



Em casos de flagrantes de infrações no trânsito, a equipe de agentes de fiscalização pode ser acionada através do 3690-7400.

Fonte: Assessoria