Escola de Governo abre inscrições para novas turmas de línguas e informática

Os servidores da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) já podem se inscrever nos cursos de inglês (básico 1, 2 e 3), espanhol (básico 1, 2 e 3) e informática, a serem realizados pelo Departamento da Escola de Governo (DEG) da Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH) da PJF. As inscrições, exclusivas para funcionários municipais, podem ser feitas até o dia 16, pelo telefone 3690-7228, ou pessoalmente, no DEG, na Rua Maria Perpétua, 72, 3º andar, Bairro Ladeira.



Para confirmar sua inscrição, o servidor deve informar nome completo, número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), lotação, horário de trabalho, telefone de contato, cargo ou função, e-mail pessoal ou institucional, ramal do setor, nome da chefia imediata e o número da matrícula. São quatro turmas de inglês, quatro de espanhol e duas de informática, totalizando dez novos grupos, com aulas preferencialmente à noite. A lista completa, com os dias e horários, pode ser conferia aqui. Em caso de dúvidas, o servidor pode entrar em contato com a Escola de Governo, pelo telefone 3690-7228.

Fonte: Assessoria