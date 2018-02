Juiz de Fora tem seis casos confirmados de febre amarela

De acordo com Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) nesta terça-feira, 6, Juiz de Fora já tem seis casos confirmados de febre amarela, dentre os quais três evoluíram para óbito.



Em 10 dos 37 municípios que integram a Unidade Regional de Saúde coordenada por JF, já são 18 casos da doença, com 10 mortes confirmadas.



Ainda conforme os dados da SES/MG, o município apresenta índice de cobertura vacinal acumulada de 88,1%.

NÚMEROS EM MINAS



O balanço também aponta que, até o momento, já foram confirmados 164 casos de febre amarela silvestre no estado e outros 301 continuam em investigação. Neste 2º período de monitoramento da doença (julho/2017 a junho/2018), 74 casos suspeitos foram descartados.



Do total de casos confirmados, 151 (92,1%) são em pacientes do sexo masculino e 13 (7,9 %) em pacientes do sexo feminino. Os casos foram confirmados laboratorialmente e não há relato de vacinação para a febre amarela entre os mesmos.



A mediana de idade dos casos confirmados é de 47 anos (3 - 88 anos) e o índice de mortalidade pela doença em Minas é de 37,2%.