Parceria entre Pio XII e Colégio Cerqueira inova ainda mais qualidade de ensino em JF

O que era bom ainda vai ficar melhor, pois o Colégio Politécnico Pio XII fechou uma forte parceria com o Colégio Cerqueira. Agora, o ensino fundamental do 1° ao 9° ano vai ser ministrado pelos excelentes professores do Colégio Cerqueira, que passam a contar com a ótima localização, estrutura ampla e confortável que o Pio XII já oferecia aos seus alunos.



As novidades no ensino fundamental do Colégio Cerqueira será a inclusão de aulas de informática e Robótica para as turmas do 6° ao 9° ano, que terão aulas no diurno. Para os alunos do 1° ao 5° ano as aulas acontecerão à tarde e vão contar com a disciplina extra de introdução à informática.



De acordo com o diretor Luis Carlos de Souza Cerqueira, mais conhecido como Coronel Cerqueira, o ensino diferenciado do Colégio Cerqueira, somado à parceria e tradição do Pio XII, vai oferecer aos alunos o melhor ensino da cidade. “Nós temos a oferecer uma grande integração entre a direção, professores e alunos. Procuramos manter um ambiente saudável e familiar, diferente da maioria dos demais colégios. Os alunos têm acesso facilmente à direção da instituição sem qualquer dificuldade, e o mesmo acontece com os pais/responsáveis em relação à direção”, ressaltou.



É importante esclarecer que o Colégio Cerqueira também ministra cursos extensivos, mas também oferece um ótimo ensino fundamental. “A maioria conhece o Curso Cerqueira que prepara para concursos, e o colégio é confundido com ele, mas estamos com um trabalho reforçado para intensificar nosso ensino fundamental neste ano de 2018. Oferecemos um ensino de qualidade aliado a uma disciplina que é aceita pelos alunos, porque entendem que é importante para seu futuro. A disciplina não é imposta e sim, aceita por convencimento”, afirmou.



As matrículas para o fundamental estão abertas e qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo telefone (32) 3215-6701.