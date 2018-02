Departamento de DST/Aids distribui material informativo e preservativo para conscientizar foliões

Servidores do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/Aids) da Secretaria de Saúde (SS) circulam pelos blocos carnavalescos distribuindo panfletos informativos e preservativos. “Nesse primeiro momento, vamos sensibilizar toda a população sobre o uso correto do preservativo. Para isso, estaremos presentes em todos os blocos, registrados pela Funalfa, distribuindo material informativo e camisinhas. Depois, vamos incentivar as pessoas sobre a necessidade de fazer o teste rápido para saber o seu diagnóstico”, explicou o gerente do departamento, Oswaldo Alves dos Santos Júnior, sobre a ação durante os dias de folia em Juiz de Fora.



Conforme Santos, após o Carnaval a procura pelo teste aumenta cerca de 24%. “O Carnaval é essa festa grandiosa e deixa as pessoas mais afloradas. Por isso, nesse período, ocorre caso de pessoas que transam sem camisinha e com diversos parceiros”, disse o gerente do departamento. “Se a pessoa se expôs, ela está suscetível a qualquer DST e o método mais seguro para proteção que nós temos hoje é uso do preservativo de forma correta”, acrescentou.



O teste rápido está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para todas as pessoas que, porventura, vieram a passar por algum momento de risco em sua vida e não fizeram nenhum exame para detecção de alguma DST, principalmente HIV e Aids. “O que a prefeitura e o Ministério da Saúde defendem é que 90% das pessoas que tiveram algum tipo de contato, tenham feito sexo sem camisinha, façam o teste”, ressaltou.



Os interessados em realizar o teste rápido devem procurar o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), situado na Avenida dos Andradas, nº 523, térreo. O CTA funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e o telefone para agendamento é 3690-7576. No final de semana, o atendimento é feito em caráter emergencial no Hospital de Pronto Socorro (HPS).