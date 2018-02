Inscrições para o CPC começam na segunda quinzena de fevereiro

As inscrições ao Curso Preparatório para Concursos (CPC) estarão abertas entre os dias 19 e 23. Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), na Rua Halfeld, nº 450, 5° andar, das 8h às 11h30 ou das 14h30 às 17h30. Este ano, o CPC continuará com os tradicionais cursos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) e concursos em geral, além do curso básico de línguas (inglês e espanhol), “aulões” interdisciplinares nos sábados, aulas de direito e informática e oficinas de redação. Além disso, oferecerá quatro novas modalidades de oficina: espanhol, inglês, interpretação de texto e matemática. As novidades deste ano também são uma nova turma para o IF no turno da tarde e o "Núcleo Travessia", com grupo para o Enem no turno da manhã.



O valor da taxa de inscrição é de R$91,13. Cadastrados no Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC) serão isentos da taxa. O CPC não cobra mensalidade. Os documentos necessários para a inscrição são:



– Carteira de identidade;



– Cadastro de Pessoa Física (CPF);



– Comprovante de renda;



– Comprovante de residência;



– Histórico escolar; e



– Comprovante de recebimento do Bolsa Família ou BPC, caso possua.



Todos os documentos são obrigatórios, independente de isenção na taxa de inscrição ou não.

CPC



O Curso Preparatório para Concursos é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), que tem como objetivo criar oportunidades para estudantes de baixa renda ingressarem no ensino superior ou técnico. Para isso, oferece cursos preparatórios que possibilitem aos alunos concorrer em nível de igualdade nos processos seletivos. Oferta, também, preparação para estudantes que desejam realizar provas para concursos públicos municipais e estaduais. Outras informações sobre o CPC pelo telefone 3690-8503.

