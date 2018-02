Polícia Civil apresenta suspeitos de homicídios em Juiz de Fora

Nesta segunda-feira, 5, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apresentou três suspeitos de homicídios consumados cometidos em Juiz de Fora. Entre eles, há um jovem de 18 anos que estaria envolvido no crime ocorrido no bairro São Benedito, zona Leste, no dia 7 de novembro de 2017.



Na ocasião, a vítima, um homem de 29 anos, estava falando ao celular e teria sido confundido com algum possível rival do Bairro Santa Cândida. Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios (DEH), Delegado Rodrigo Rolli, no final do ano passado a PCMG já havia apresentado outro suspeito do crime.



Os outros dois investigados, de 20 e 23 anos, teriam assassinado um jovem 19 anos, dia 4 de novembro de 2017, no Bairro Bom Jardim, também na zona Leste da cidade. Conforme o delegado, investigações apontam que a vítima teria praticado outros crimes no Bairro Ipiranga e, por esse motivo, foi alvejado por disparos de arma de fogo.



Todos os investigados foram encaminhados à unidade prisional.

Colaboração Assessoria