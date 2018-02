Polícia Civil apura homicídio ocorrido no bairro Nova Germânia

Nesta segunda-feira, 5, a Polícia Civil de Minas Gerais divulgou informações sobre o homicídio consumado ocorrido no dia 8 de janeiro, no bairro Nova Germânia, onde um homem de 21 anos foi localizado sem vida, em uma mata no local do crime.

Dois homens de 18 anos e um de 34 anos, suspeitos de cometerem o crime, foram presos nas residências deles, na última sexta-feira (2). Outro suspeito, de 17 anos, foi apreendido e assumiu a autoria do homicídio.

Segundo o Delegado Armando Avólio Neto, responsável pelas investigações na Delegacia Especializada de Homicídios, os homens de 18 e 34 anos negaram participação no crime, alegando que o adolescente infrator é quem teria atirado na vítima. Investigações apontam que o crime teria acontecido por conta de uma dívida que gerou rixa pessoal.

O adolescente foi encaminhado ao Centro Socioeducativo e os outros suspeitos foram conduzidos ao Sistema Prisional. As investigações prosseguem a fim de localizar demais envolvidos.

Fonte: Assessoria / Polícia Civil