Defesa Civil divulga balanço de ocorrências devido às chuvas

A Defesa Civil divulgou nesta segunda-feira, 5, o balanço em relação às chuvas do final de semana na cidade.

De acordo com a nota, nas últimas 48 horas, Juiz de Fora registrou média de 26,91 mm, sendo os índices pluviométricos de Passos Del Rei, Ponte Preta e Santa Efigênia, respectivamente, 50,06 mm, 43,49 mm e 35,09 mm. Os dados são dos pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). A previsão é de que as chuvas prevaleçam na cidade até quarta (07) e que o sol volte a aparecer com mais intensidade a partir de quinta.

Neste final de semana, a Defesa Civil registrou cinco ocorrências sem gravidade: trinca em muro no bairro Fontesville; trinca em parede, no Monte Castelo; orientação técnica preventiva, no Parque Independência; ameaça de desabamento de muro de divisa, no São Pedro; e escorregamento de talude no bairro Santo Antônio. Neste último caso, o barranco deslizou e derrubou um muro, não atingindo nenhuma residência ou pessoa.

Das 10h de sábado, 3, até a manhã desta segunda, 5, o Rio Paraibuna subiu 24 cm, oscilando de 1,17m para 1,41m.

Fonte: Assessoria / PJF