Especialista orienta sobre alimentação durante o Carnaval

Os foliões, além de separar as serpentinas e confetes, devem preparar o corpo para a maratona do Carnaval. A alimentação e a hidratação são bons aliados para aqueles que querem curtir todos os dias da festa. O Diário Regional conversou com a nutróloga Alice Amaral, que deu dicas para ajudar os foliões.

A especialista salientou que, devido às altas temperaturas do período em que ocorre o Carnaval, as pessoas devem se lembrar de se hidratar constantemente. “As temperaturas neste período ultrapassam os 30°C e você fica pulando e suando, por isso, a regra número um é hidratar-se para que você aproveite a folia até o final sem ter um mal estar ou desmaiar”, orientou Alice.

Outro ponto fundamental da hidratação é que quando você transpira, além de perder água, você perde substâncias importantes, como sais minerais. “A melhor forma de repor essas substâncias é bebendo água de coco.

Lembrando que, quando eu digo água de coco não é a de caixinha, pois mesmo que dizem que é natural não é tanto quanto a tirada de dentro do fruto”, ressaltou a nutróloga.

Antes de cair no samba, as pessoas devem realizar uma alimentação leve, porém nutritiva, afirmou a especialista. “Não é para sair de estômago vazio, mas também não é para comer uma feijoada. Coma um frango grelhado ou assado, peixe cozido e legumes”, sugeriu Alice.

Nesse período, os foliões devem evitar alimentos gordurosos, industrializados e com muito sódio. “Os alimentos gordurosos, além de prejudicar a digestão, dão mais forme. Já o sódio favorece a retenção de líquido e, dependendo da pessoa, se tiver alguma predisposição, pode elevar a pressão”, alertou a especialista, sugerindo que as pessoas comam entre 1h e 1h30 antes de sair de casa.

Outra sugestão da nutróloga é que os foliões levem um lanche na mochila ou na bolsa para comer ao longo da festividade. “Levem frutas secas ou frescas, sementes, castanha, avelã, nozes, biscoito de polvilho e sanduíche. Além de desfrutar da água de coco, o fruto também serve como um lanchinho para beliscar no bloco”, disse.

CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA

Para aqueles que vão consumir bebida alcoólica, Alice ressalta que a alimentação, apesar de ser reforçada, não deve ser pesada. “Use azeite de oliva ou extra-virgem e coma atum, pois esses itens diminuem a absorção de álcool no organismo”, falou Alice.

Outra orientação dada pela especialista aos consumidores de bebida alcoólica é que não misturem as bebidas. “Misturar as bebidas vai potencializar a absorção de álcool. Por isso, se você estiver bebendo destilado, fique no destilado. E, de preferência, entre uma dose e outra beba água, pois vai diminuir a ingestão de álcool, além de te hidratar para que você não tenha ressaca no outro dia”, ponderou Alice.

PÓS-FOLIA

Após o dia de muita folia, a pessoa deve desintoxicar o organismo. “Tome muito líquido e a alimentação também deve ser mais leve, pois o organismo está sobrecarregado. Coma frutas, legumes e carnes magras”, finalizou.