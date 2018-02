Transporte urbano de Juiz de Fora pode parar

Rodoviários consideram paralisar as atividades caso o sindicato patronal não se manifeste com relação ao reajuste salarial da classe.

A categoria reivindica o cumprimento da data-base, que seria a última quinta-feira, 1° de fevereiro e a manutenção do acordo coletivo que foi firmado. Conforme o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Juiz de Fora (Sinttro-JF), as negociações começaram há quatro meses, mas, até o momento, não houve avanço.

Inicialmente, a proposta apresentada pelo Sinttro-JF aos empresários é de 6% considerando a data base.

Os rodoviários também pleiteiam aumento de pouco mais de 35% no vale-alimentação, que atualmente é R$310 e passaria para R$420, alem de redução da jornada de trabalho de 7h20 para 6h40, bem como reajuste no intervalo entre jornadas.

Apesar de toda movimentação, no final de janeiro o patronal informou à categoria que não garantiria a data base. “Foram realizadas duas reuniões com os patrões. O acordo coletivo prevê a garantia do reajuste em primeiro de fevereiro, mas eles não confirmaram.

Estamos aguardando o posicionamento deles, e se nada for definido, iremos agendar uma assembleia geral com a categoria para ver se iremos cruzar os braços ou o que faremos em torno das negociações”, afirma o presidente do Sinttro-JF, Vagner Evangelista. “Os trabalhadores estão na expectativa do reajuste, e o valor que será apresentado. Se não houver negociação, o transporte coletivo irá parar, e, infelizmente, quem paga é a população”, acrescenta.

De acordo com Evangelista, os sindicatos se reunirão novamente na próxima semana para tratar o reajuste.

NOTA DO CINTURB

A assessoria dos Consórcios Integrados de Transporte Coletivo (Cinturb) confirmou o encontro para os próximos dias e, em nota, afirma que a pauta chegou ao órgão em dezembro, mas as conversas não se iniciaram por conta das festividades de fim de ano. No entanto, “logo no início de janeiro, tão logo obtivemos retorno do Sinttro a respeito da melhor data, iniciamos negociação, já com duas rodadas e uma reunião programada para a próxima semana”, diz trecho do texto.