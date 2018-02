Como seria a história do carnaval sem as “Domésticas de Luxo”?

Com essa questão em seu samba enredo de 2018, o bloco “Domésticas de Luxo”, formado por homens vestidos de mulher, com rostos pintados de preto e peruca, saíram pelas ruas de Juiz de Fora, neste sábado, 3. O bloco chegou a sua edição de número 60.

A concentração do bloco começou por volta das 11h no Parque Halfeld. Com o passar das horas o local foi recebendo mais pessoas, dentre integrantes caracterizados, instrumentistas com suas baterias e foliões com adereços, spray de espuma e confete.

Valdir Alves, presidente do grupo que organiza o “domésticas” relembrou a história de origem, explicando que “ele surgiu a partir de seis jovens amigos que moravam em Belo Horizonte, mudaram-se para Juiz de Fora e criaram o bloco em homenagem às mulheres, no bairro São Mateus.” Valdir também destacou a sensação de felicidade pelos 60 anos de aniversário do bloco, o qual ele integra a mais de 20 anos.

O “Domésticas de Luxo” não funciona somente durante o período do carnaval. Os organizadores reforçam que ao longo do ano diversas ações solidárias e campanhas são promovidas pelo grupo, como por exemplo doações de sangue.

Hudson Daibert, que trabalha como copeiro e tem 56 anos, participa do “Domésticas de Luxo” a quatro anos. Ele se integrou ao bloco após receber um convite de um amigo. “Eu amo o domésticas. Até morrer sou domésticas.” Afirma enfaticamente. Hudson explica que gosta do bloco por ser “familiar, um ambiente onde não se vê brigas e só tem amor e carinho.”

Desde o ano de 1958 o bloco é evento registrado no carnaval de Juiz de Fora, tanto que em 2010 foi condecorado como Entidade Pública Municipal e também é considerado Patrimônio Cultural de Juiz de Fora.

Jânio Augusto é comerciante e tem 55 anos, ele participa do bloco desde 1980. “Um amigo me convidou para participar e me impressionei com a irreverência, as brincadeiras e diversidades de ideias.” Augusto também convida outras pessoas a integrarem o grupo. “O convite para participar do bloco está aberto. O Domésticas é alegria e o carnaval de Juiz de Fora começa com ele.” conclui.

Com o samba enredo “Domésticas de Luxo em festa, 60 anos de alegrias”, a partir das 14h o bloco se deslocou do Parque Halfeld até a Praça da Estação. Como presente pelos 60 anos, um carro alegórico em formato de bolo, com dois integrantes fundadores, serviu como abre alas para o bloco.

A Polícia Militar (PM) não divulgou nenhuma estimativa de público, entretanto a Rua Halfeld estava repleta de pessoas. Agentes de trânsito da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) informaram que a Avenida Rio Branco, a Rua Batista de Oliveira e a Avenida Getúlio Vargas foram bloqueadas momentaneamente, apenas para que o bloco seguisse passagem até a Praça da Estação. Somente a Rua Halfeld, parte baixa, ficou interditada durante toda duração do bloco, previsto para terminar às 18h.

Jordana da Silva, que é auxiliar de limpeza, não perde nenhuma edição do “Domésticas de Luxo”. “Eu sempre venho ao bloco e trago meus filhos e toda a família.” Ela também destaca a segurança do evento. “Esse bloco é muito família e eu fico tranquila para trazer minhas crianças.” conclui.

Durante o desfile do “Domésticas de Luxo” um grupo de jovens negros realizou manifestações contra a forma de como o bloco é construído. Com cartazes com dizeres, como por exemplo, “Eu não sou sua fantasia” e “Black face não é homenagem, é racismo”, o grupo circulou por entre os foliões apresentando sua indignação. O “black face” foi uma prática teatral, muito utilizada nos Estados Unidos do século 19, na qual os atores se pintavam com carvão de cortiça para representar personagens afro-descendentes.

Atualmente a prática é considerada por muitas pessoas como uma forma de racismo e opressão.

Os organizadores do bloco, entretanto, reforçam, antes do bloco iniciar seu percurso, que “o domésticas não tem preconceito e não tem racismo.” Destacam que são um bloco caricato e que a única intenção é celebrar a tradição e a alegria do carnaval.

O final de semana em Juiz de Fora ainda tem uma programação recheada de eventos carnavalescos. Neste domingo, 4, o destaque é o desfile do Parangolé Valvulado, cuja concentração acontece na Praça dos Três Poderes, a partir do meio-dia, com desfile pela Avenida Getúlio Vargas.