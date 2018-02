Maratona carnavalesca: fim de semana terá 23 eventos em JF

Depois do sucesso do primeiro fim de semana de pré-carnaval, a programação oficial da Folia de Momo retoma a maratona, oferecendo 23 eventos entre sábado e domingo, dias 3 e 4. A maioria das atrações tem entrada franca, e alguns dos mais tradicionais blocos da cidade vão desfilar nas ruas do Centro e nos bairros.

No sábado, estão programados 14 blocos, incluindo Grajamaica (Grajaú), Bloco do Mestre (Granbery), Bloco da Papel (Aeroporto), Dondocas da Vila (Monte Castelo) e Come Quieto. No domingo, o destaque é o desfile do Parangolé Valvulado, cuja concentração acontece na Praça dos Três Poderes, a partir do meio-dia, com desfile pela Avenida Getúlio Vargas.

A programação completa do Carnaval 2018 pode ser conferida no site. São cerca de 70 eventos promovidos ou apoiados pela Prefeitura de Juiz de Fora, através da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

Programação do fim de semana

3 DE FEVEREIRO – SÁBADO

9h | Afoxé Filhos de Oyá | Praça da Estação - Centro

11h | Bloco Flash Dance | Rua São João - Centro

12h | Domésticas de Luxo | Parque Halfeld - Centro

15h | Bailinho do Museu Ferroviário | Avenida Brasil 2001 - Centro

17h | Maracatu Estrela da Mata | Museu Ferroviário de Juiz de Fora | Avenida Brasil 2001 – Centro

14h | Bloco dos Malas Véias | Rua José Nunes Leal – Santa Luzia

15h | Bloco Perception | Praça Presidente Kennedy – Paineiras

15h | Come Quieto $ | Terrazzo Centro de Eventos | Av. Deusdedit Salgado, 5050 – Salvaterra

15h | Eu e Você | Rua Heitor Guimarães – Vitorino Braga

16h | Grajamaica | Rua Roque Picorelli – Grajaú

17h | Bloco da Papel | Rua Engenheiro Waldir P. Monachesi – Aeroporto

17h | Bloco do Mestre | Rua Ambrósio Braga - Granbery

18h | Dondocas da Vila | Rua Geralda Gomes Ribeiro – Monte Castelo

20h | Rosário Folia | Rosário de Minas

04 DE FEVEREIRO – DOMINGO

10h | Blocão JF | Praça Jarbas de Lery Santos – São Mateus

10h | Pagodão da Inclusão | Parque Halfeld - Centro

12h | Parangolé Valvulado | Praça dos Três Poderes - Centro

12h | É Pequeno, Mas Cresce $ | Estacionamento do Sport Club - Centro

15h | Rosário Folia | Rosário de Minas

15h | G.C.R.C. União de Santa Luzia | Praça Geraldo Pelzers – Santa Luzia

15h30 | Bloco do Colô | Rua Diva Garcia – Linhares

18h | Dondocas da Vila | Rua Geralda Gomes Ribeiro – Monte Castelo

15h | Acorda Borboleta | Rua Braz Xavier Bastos - Borboleta

Fonte: Assessoria / PJF