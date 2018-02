Saúde inicia visitas em domicílios para ampliar vacinação contra febre amarela

A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) iniciou na quinta-feira, 1, as visitas em domicílio, para verificação do cartão vacinal, com objetivo de reforçar, ainda mais, a cobertura contra a febre amarela. Esta ação será realizada até o dia 21, e os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) das áreas prioritárias, ou seja, dos locais onde ocorreram mortes de macacos, realizarão a conferência do cartão de cada cidadão, e, na ausência da vacinação, ele será orientado a procurar sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência. Ao todo, 25 bairros receberão a ação, sendo 20 da região urbana e cinco da área rural da cidade.

Nos dias 22 e 23 será realizada nova visita às residências daqueles que não foram até a unidade, com objetivo de avaliar o comparecimento dos usuários nos postos. “Na quarta-feira, 31 de janeiro, realizamos reunião com cerca de 150 ACSs, para alinhar essas orientações, e, se for necessário, estenderemos este prazo, já que a intenção é atender a todas essas casas nas áreas de epizootia”, informou o subsecretário de Atenção Primária à Saúde, Thiago Horta. A SS insiste na necessidade de ressaltar o papel da população neste momento, que deve abrir a porta de suas casas aos servidores e seguir as orientações, para garantir que todos estejam protegidos.

Confira os bairros que receberão a ação de promoção à saúde:

Bela Aurora

Ipiranga

São Geraldo

Teixeiras

Caiçaras

Martelos

São Pedro

Linhares

Vitorino Braga

Milho Branco

Filgueiras

Grama

Eldorado

Centro

Vale do Ipê

Paineiras

Mariano Procópio

Jardim Emaús

Carlos Chagas

Floresta

Dias Tavares

Caeté

Palmital

Valadares

Igrejinha

Onde se vacinar

As doses estão disponíveis em 63 unidades básicas de saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e de 13 horas às 16h30. A exceção é na quinta-feira, quando todos os postos encerram as atividades às 15 horas, para avaliação interna.

O cidadão que não possui unidade de referência em seu bairro, em casos de idosos, deve procurar o Departamento de Saúde do Idoso (DSI). Crianças e adolescentes, também não referenciadas, podem se vacinar no Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente (DSCA). Para os demais grupos, a vacinação está disponível também no Pronto Atendimento Médico (PAM) Marechal. Confira aqui os endereços e horários de funcionamento destes postos.

