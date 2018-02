Fórum Sindical e Popular programa ato contra a reforma da Previdência em Juiz de Fora

Sindicatos e movimentos sociais que compõem o Fórum Sindical e Popular estão se mobilizando para realizar um ato contra a reforma da Previdência, no dia 19 de fevereiro, data prevista para a primeira votação da matéria na Câmara dos Deputados.



“O ato tem um único objetivo que é a questão da reforma da Previdência, que se aprovada na Câmara segue para o Senado”, ressaltou Priscila Fraga, integrante do movimento da juventude Reside. “Ela é a ponta do iceberg. Já tivemos uma série de perdas com a aprovação da reforma Trabalhista. Não podemos deixar que se perca mais um direito”, acrescentou a militante.



Segundo Priscila, centrais sindicais se mobilizam para realizar atos em todo o país. “É uma forma de unificar a luta e isso é fundamental. A gente vive um momento de retirada de direitos em cima dos trabalhadores. Infelizmente, só dos trabalhadores. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco”, enfatizou.



Com o andamento da tramitação do texto na Câmara dos Deputados, trabalhadores realizaram uma greve geral no ano passado. A previsão dos manifestantes era que houvesse uma nova paralisação no dia 19, porém ela não será concretizada. “Nos reuniremos após o Carnaval e o ato para fazer um balanço de como foi e discutir as próximas ações”, disse Priscila.



Ao longo do ato será distribuído um panfleto cujo objetivo é explicar a reforma da Previdência. “Assim, iremos informar aqueles que ainda não tem conhecimento da reforma e, quem sabe, fazer com que aqueles que já conhecem entrem na luta com a gente”, finalizou.