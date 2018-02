JF Empregos bate recorde na divulgação de vagas

Desde que a parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) se encerrou, em maio de 2017, o portal “JF Empregos” passou por reformulação. Na segunda fase, definida dessa forma pelo diretor-executivo da Plugin Web - empresa que criou a ferramenta - Adriano Sant’Anna, o site de empregos mostra-se mais moderno e acessível, oferecendo vagas não só em Juiz de Fora, mas também em diversos outros municípios da Zona da Mata e capitais do país.



Embora o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) tenha divulgado na semana passada o balanço de 2017 que se refere aos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e mostra que a cidade fechou o ano com menos 951 postos de trabalho, na quarta-feira, 31, o cidadão juiz-forano teve motivos para comemorar. Após seis meses sem grande aquecimento no mercado, o JF Empregos bateu um recorde, divulgando 700 novas vagas de emprego em um único dia. “Tem vaga para estágios, empregos, jovem aprendiz e pessoa com deficiência. Foi o recorde dos últimos seis meses, visto que, diariamente, o portal divulga, em média, de 50 a 100 vagas”, diz Sant’Anna, reforçando que o site funciona como um elo que une quem procura por emprego a quem deseja a mão de obra. “Em tempo de desemprego, quem participa do JF Empregos e visita a ferramenta diariamente, está 10 passos à frente de quem não utiliza e prefere visitar as empresas de porta a porta”, lembra.



O diretor-executivo sabe que o resultado é um caso específico, mas ele ressalta que a quantidade de vagas ofertadas “cresce a cada dia, a cada hora e a cada minuto”.

DICAS PARA TER UM BOM CURRÍCULO



Segundo a psicóloga Flavia Gouvêa, o currículo deve ser objetivo, contendo todos os dados do candidato. “Tem pessoas que costumam informar um e-mail que não utilizam, um telefone indisponível, e isso dificulta as empresas de contatar o candidato. O documento precisa ser o mais simples possível, tendo também as três últimas experiências do candidato, escritas de forma breve, com o nome da empresa e a função que desempenhou", explica ela, acrescentando que "um currículo bem elaborado desperta curiosidade e faz com que o recrutador queira conhecer a pessoa”.



Quem deseja se recolocar no mercado também deve se preparar. “É importante estar atualizado, fazer cursos, seja na própria área ou de informática, línguas, e estar ligado ao que está acontecendo. Criar uma rede de contatos pode ser interessante, dizer para amigos que está buscando novas chances, pois a indicação conta muito. Isso pode ajudar tanto quem está desempregado quanto quem deseja mudar de ares”, afirma.