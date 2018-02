CAIA NA FOLIA COM MUITO BRILHO

Engana-se quem pensa que o brilho é só para noite. Em dose adequada é ideal para aquelas mulheres que querem se divertir poderosas nos blocos de Carnaval. Para isso, brinque com seu armário e caia na folia.



“A nossa proposta é brilhar nesse Carnaval. Então, busque em seu guarda-roupa alguma peça com brilho, um vestido que você usou em uma formatura ou festa de 15 anos, e desconstrua essa peça combinando com outros elementos. O brilho vai deixar o seu visual charmoso e trazer essa magia do Carnaval”, explicou a colunista de moda do Diário Regional, Ana Paula Calixto.



Combine uma blusa de paetê com um short jeans ou uma saia de paetê com t-shirt básica ou com frases típicas de Carnaval. “O brilho pode ir para o dia e ser usado com tênis. Para dar a cara do Carnaval, coloque um acessório de cabelo, faça uma maquiagem elaborada. A regra é sua, mas o look deve está harmonioso, pois ninguém está indo para o baile do mau gosto”, disse Ana Paula.



Com o auxílio da professora do curso de Design de Moda do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, Dani Brito, que foi responsável pela maquiagem, Ana Paula montou três produções nesse editorial de puro brilho, especial para o Diário Regional.

Para aquelas que não são adeptas ao brilho, mas querem arriscar nessa data, Ana Paula Calixto alugará produções carnavalescas sobre o tema. Se você tiver interesse, entre em contato através dos telefones 98816-0667 (Mari Matos) ou 98406-1777 (Ana Paula Calixto).

LOOK 1

Na maquiagem, pode-se seguir dois caminhos. Nessa primeira opção, foi trabalhado tom sobre tom. “Usei o dourado e os tons terrosos, misturando o estilo de glitter e tamanhos. A dica é usar o iluminador cremoso para fixar o glitter em pó. Você pode usar uma maquiagem com menos cor e muito brilho”, explicou Dani.

O brilho também pode alcançar os acessórios, como a bolsa de paetês que pode ser usada para carregar os documentos e celular.

Dica: Para transformar o look em uma produção noturna, suba no salto!

LOOK 2

Para aquelas que querem encarnar um personagem, assista tutoriais na internet para aprender o passo a passo daquela maquiagem. “Lembre-se de usar produtos adequados para o rosto”, alertou Dani. “Use o batom cremoso para fixar o glitter em pó na boca. É uma boa opção para substituir o batom metalizado”, acrescentou.

Na hora de desembolsar, aposte no acessório que vai ser a cereja do bolo em seu look.

Dica: Não foi preciso de uma fantasia para transformá-la em uma linda borboleta. Aposte em seu armário!

LOOK 3

A segunda opção de maquiagem é apostar nas cores. “Fiz um degradê de cores, onde explorei os olhos e as bochechas. Se você quer ser discreta, combine as cores, mas cuidado para não ficar combinadinho demais. Se quiser ousar mais, trabalhe com o contraste. Para o acabamento, usei pedrarias que devem ser coladas com material específico, como cola para glitter”, explicou Dani.

Não são somente as roupas que ganham um novo significado. A choker pode ser usada como um acessório no braço.

Dica: Divirta-se, mas se proteja! Não esqueça o filtro solar.

Modelos: Laura Pedroso, Carol Araújo e Fransciane Oliveira (Patrícia Alvim Agency e Productions)

Confira também a reportagem em vídeo:

Dicas de looks criativos e econômicos para curtir os dias de carnaval