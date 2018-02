Settra dá dicas para segurança no trânsito no período de volta às aulas

Para muitas escolas da cidade, nesta quinta-feira, 1°, tem início o ano letivo. Para garantir a segurança de todos, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) reforça os cuidados que devem ser tomados, principalmente no entorno das escolas. Também será feita uma campanha de conscientização nos estabelecimentos de ensino.



Neste retorno, os agentes do Departamento de Fiscalização de Transporte e Trânsito (DFTT) da Settra irão monitorar o trânsito nos principais corredores, inclusive com o auxílio das câmeras do Centro de Controle e Monitoramento (CCM). Além de intensificar a atuação no entorno de alguns colégios, onde são observadas situações mais criticas.



Com estas ações a pasta pretende dar mais segurança a volta dos estudantes à rotina. Além de minimizar os impactos, já que o número de veículos circulando tende à aumentar, e ainda engajar a sociedade nas temáticas de educação no trânsito.



A Supervisão de Educação para o Trânsito da Settra utilizará o meio digital para realizar a "Operação Volta às Aulas". Serão encaminhados e-mails às escolas com material didático contendo dicas de comportamento, visando à prevenção de acidentes e à diminuição dos conflitos. A parceria pretende formar uma rede de disseminação da ideia de corresponsabilidade.



No entanto, qualquer pessoa ou instituição que tiver interesse em receber o material pode entrar em contato com a Settra através 3690-8235 ou Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

DICAS



Pais, alunos e motoristas devem ficar atentos a algumas dicas fundamentais para a integridade de todos no trânsito. O transporte de crianças de até dez anos só deve ser feito no banco de trás do veículo, sempre com cinto de segurança ou assentos específicos, de acordo com a idade. Para evitar a obstrução de veículos, é importante não parar em fila dupla. Próximo a escolas e locais com mais movimentação de pedestres os motoristas devem ficar mais atentos e diminuir a velocidade. Todos os atores do trânsito devem respeitar a sinalização, além de fazer travessias nas faixas de segurança. Além disso, para evitar acidentes e multas, condutores não podem utilizar celular ao dirigir.



Essas medidas, além de assegurar melhor convivência e segurança no trânsito, evitam infrações que podem doer no bolso. Avanço de sinal é considerado uma infração gravíssima, podendo gerar multa de R$293,47, além de sete pontos na carteira, da mesma forma que o transporte de crianças em desacordo com as normas de segurança. Estacionamento sobre calçada, parar em fila dupla e o não uso do cinto de segurança são consideradas infrações graves, com multa de R$195,23 e menos cinco pontos na carteira. Já infrações como dirigir falando ao celular, estacionamento em local proibido e fechar cruzamento são consideradas de nível médio, resultando em multa de R$130,16 e quatro pontos.

TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR



Os pais ou responsáveis interessados em contratar um transporte escolar regularizado podem acessar o Portal da PJF no link para conferir as vans aptas a realizar o serviço.

Fonte: Assessoria