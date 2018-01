Saiba quais entidades juiz-foranas precisam de voluntários

A campanha “Classificados do Bem”, organizada pelo projeto “Bem Comum” da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) oferece vagas para voluntários que desejam ajudar quatro entidades assistenciais do município. São 18 tipos de atividades diferentes a serem realizadas na Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer (Ascomcer), Associação Espírita do Grupo Semente, Fundação Maria Mãe e Instituto Bruno.

Segundo a PJF, a iniciativa, lançada em dezembro, tem o objetivo de ligar as pessoas que querem doar seu tempo por meio do trabalho voluntário e as instituições que precisam de apoiadores para manter o atendimento, além de gerar uma rede positiva de apoio mútuo que pode trazer benefícios para toda a população. A campanha consiste no lançamento mensal de anúncios destes serviços.

A gerente de Marketing da PJF, Sabrina Santos, afirma que “esse tipo de atitude tem o poder de transformar a sociedade, e toda ação que é

feita em benefício do próximo traz reflexos positivos para toda a comunidade. O trabalho voluntário faz bem para quem recebe, mas também é maravilhoso para quem está colaborando”.

Para a diretora presidente da Fundação Maria Mãe, Vanessa Farnezi, o projeto leva as pessoas a conhecerem as instituições que precisam. “É muito difícil ficar em evidência na mídia, mas a quantidade de voluntários se intensificou nos últimos dias, após a divulgação”, revela. Já a presidente da Associação Grupo Espírita Semente, Regina Novaes, ressalta que “o voluntariado é uma forma de realizar algo muito importante e positivo na vida de quem precisa, e também de transformar as próprias vidas com experiências gratificantes”.

Ainda de acordo com a PJF, as entidades que necessitam de assistência e estão interessadas em participar da campanha podem encaminhar as vagas disponíveis para o e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , com o perfil do voluntário que procuram e dados para cadastro. As vagas serão divulgadas no perfil oficial do “Bem Comum” no facebook e no site da PJF.

Confira as instituições e as vagas disponíveis para voluntários em Juiz de Fora:

ASCOMCER

Entidade civil de caráter filantrópico, mantenedora do Hospital “Maria José Baeta Reis”. Está localizada na Avenida Presidente Itamar Franco, 3.500, Bairro Cascatinha.

VAGAS

- Voluntários para o bazar do hospital (ajudar na organização das doações recebidas e sua comercialização, com valor revertido para a instituição)

DIAS E HORÁRIOS:

Quarta, quinta e sexta-feira - 8 às 11 horas ou das 12 às 15 horas

- Voluntários para a entrega de refeições (distribuir almoço para pacientes da quimioterapia, de segunda a sexta-feira, conforme normativas e orientações internas)

DIAS E HORÁRIOS:

Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira - 11 às 13 horas

Para informações, os interessados devem entrar em contato com o Setor de Comunicação da Ascomcer, pelo telefone 3311-4030, o e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou enviando mensagem para o whatsapp: (32) 98402-2762.

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DO GRUPO SEMENTE

Fundada na década de 80, no Bairro Dom Bosco, onde realiza ações comunitárias, recreação com crianças e jovens e distribuição de sopa aos sábados, pela manhã. Está localizado na Rua Belo Vale, 138, Bairro Dom Bosco.

VAGAS DISPONÍVEIS:

Professor de violão

Regente de coral

Professor de dança

Professor de educação física

Para informações sobre horário e atribuições, entre em contato com Regina Novaes, pelo telefone 3232-6900, ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

FUNDAÇÃO MARIA MÃE

Instituição sem fins lucrativos, realiza trabalho de assistência social com adultos carentes e desabrigados de Juiz de Fora, buscando ampará-los, promovê-los e reinseri-los socialmente. Está localizada na Rua 32 de Maio, 36, Bairro Ladeira.

VAGAS DISPONÍVEIS:

Cabeleireiro

Auxiliar de cozinha

Rouparia

Assessor de comunicação

Professor de violão

Advogado

Protético

Professor de culinária

Para informações sobre horário de trabalho e atribuições das funções, entrar em contato com Vanessa Farnezi, Dayna Fontainha ou Kátia Souza, pelo telefone 3212-5072 ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

INSTITUTO BRUNO

Entidade civil, de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, fundada em 2000, com o objetivo de prestar atendimento clínico e assistência a pessoas surdocegas e com múltiplas deficiências devido à paralisia cerebral. É o primeiro centro de reabilitação integrada de Minas Gerais e o único da Zona da Mata que presta atendimento totalmente gratuito em diversas áreas. Funciona na Avenida Laudelino Schettino, 100, Bairro Democrata.

VAGAS DISPONÍVEIS:

Voluntários para separação de alimentos e montagem de cestas básicas

Voluntários para o projeto “Carona Amiga”

Voluntários para atendimento (é necessário ser formado em pedagogia)

Voluntários para ensinar artesanato às mães

Os horários de trabalho variam de acordo com disponibilidade de cada voluntário(a). Quem tiver interesse em ajudar deve ligar para o instituto, para marcar reunião, onde conhecerá o trabalho a ser realizado e preencherá ficha de inscrição, quando será acertado o melhor dia e horário para desenvolver suas funções. Interessados devem contatar Cristiane Zillmann, pelo telefone 2102-4300.