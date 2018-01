Chuvas fortes devem continuar até pelo menos quarta-feira na zona da Mata

Os juiz-foranos foram surpreendidos com uma forte pancada de chuva na tarde dessa segunda-feira, 29. As equipes do Corpo de Bombeiros atuaram em quatro ocorrências devido à chuva.



O vento tirou o telhado de uma residência situada no bairro Nova Germânia, Cidade Alta. A moradora não se feriu e seguiu orientações da Defesa Civil, desocupando o imóvel e indo se abrigar na casa de familiares. Na mesma região, no bairro Caiçara, os militares atuaram no caso de um telhado de um galpão que caiu e atingiu uma residência e a rua. O telhado desprendeu, com a estrutura, e atingiu os dois pontos. A Cemig precisou desligar a energia no local e, além dos bombeiros, Polícia Militar (PM) e Defesa Civil foram acionadas.



A corporação também registrou dois casos envolvendo árvores. A primeira foi no bairro Santa Cecília, zona Sul. Os bombeiros foram até o local e realizaram uma vistoria na árvore, mas não foi constatado risco iminente de queda. A outra ocorrência foi registrada na zona Norte, onde os bombeiros tivera, que efetuar o corte de uma árvore que já havia caído na via.

INSTABILIDADE QUE VEM DO OCEANO



O tempo está instável em toda região da zona da Mata devido a um sistema que está agindo no oceano. “Esse sistema, que está avançado pelo oceano, é que provoca a instabilidade. Ele ainda coincide, é bem comum nessa época do ano, com o transporte de umidade que vem da Amazônia e passa pelas regiões centro-oeste e sudeste do país. Portanto, a união desses dois fenômenos provocou esse tempo mais instável no centro-sul e oeste de Minas Gerais", esclareceu a meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Anete Fernandes.



A especialista esclareceu que o fenômeno deve avançar para o centro do estado, e por isso as chuvas devem diminuir no final da semana. “A perspectiva é de bastante chuva pelo menos até quarta-feira. Em diante, diminui um pouco e poderão ocorrer típicas pancadas de fim de tarde e noite, que são comuns no verão. Até lá, persiste esta condição instável com chuvas a qualquer hora”, explicou.



Nesta terça-feira, segundo a meteorologista, a previsão é que as temperaturas variem entre 20ºC e 23ºC. “Devido aos dias chuvosos, a tendência é a que a umidade relativa do ar continue com índices altos, entre 75% e 100%”, finalizou.