Juiz de Fora registra mais uma morte por suspeita de febre amarela

Um idoso de 62 anos, que estava internado com suspeita de febre amarela na unidade Santa Catarina do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), faleceu no último sábado, 27. De acordo com nota divulgada pelo Hospital, o homem deu entrada na instituição na sexta-feira, 26, em estado grave, e estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



Ainda conforme comunicado divulgado pelo HU, nessa segunda-feira, 29, haviam sete pacientes internados na unidade com suspeita da doença. Dentre eles, um homem de 37 anos, que deu entrada no hospital na quarta-feira, 24, e segue em recuperação na UTI, ainda em estado grave.



Um outro paciente, de 30 anos, que foi internado na quinta-feira, 25, em estado grave, foi transferido da UTI para a enfermaria no sábado, 27.



Já um jovem de 23 anos, que estava em observação na enfermaria do Hospital, recebeu alta médica na última sexta-feira, 26.

NOVOS CASOS



Ainda segundo a nota, quatro novos pacientes com suspeita de febre amarela deram entrada na unidade Santa Catarina do HU-UFJF no último final de semana. Um homem de 32 anos segue em estado estável na enfermaria do Hospital desde sábado, 27.



Também no sábado, um homem de 33 anos foi internado na Unidade de Terapia Intensiva, em estado grave. Ele segue hospitalizado e seu estado de saúde é estável.



No domingo, 28, dois pacientes deram entrada na unidade. Um homem de 50 anos segue internado na UTI em estado grave. Já a única mulher hospitalizada na enfermaria da instituição com suspeita de febre amarela, uma senhora de 63 anos, segue com quadro de saúde estável.