Secretaria de Saúde oferece capacitação sobre febre amarela

A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP), oferece, nesta terça-feira, 30, um evento de capacitação sobre a febre amarela. A ação, realizada em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste (Cisdeste) e o Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Dvea), é voltada para médicos e gestores de saúde de toda a macrorregião sudeste.



Serão apresentadas abordagens clínicas e médicas, como foco na detecção, notificação e tratamento de pacientes que apresentem suspeita ou confirmação de febre amarela. O objetivo é qualificar os profissionais e habilitá-los para a identificação e o tratamento precoces da doença.



A capacitação será oferecida no anfiteatro do Cisdeste, na Rua Coronel Vidal, nº 800, Bairro São Dimas, às 14h. Os interessados devem realizar inscrição no próprio local.

O NEP



O Núcleo de Educação Permanente (NEP) integra a Rede Amiga de Urgência e Emergência, coordenada pela SS, e representa um espaço de conhecimento para a habilitação de profissionais da área de urgência e emergência. Seus projetos têm como objetivo a permanente atualização e capacitação dos funcionários da saúde.

Colaboração: Assessoria